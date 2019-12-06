В Челябинске микроавтобус с пассажирами сбил пешехода

Водитель микроавтобуса в Челябинске врезался в рекламную стойку и сбил пешехода. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает ГУМВД России по региону.

Инцидент произошел в 9:15 (7:15 мск) на пересечении проспекта Победы и улицы Российской.

«Водитель, 1964 года рождения, управляя пассажирским микроавтобусом «Рутта» (маршрут № 478), не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, повредив при этом ограждение перильного типа, после чего совершил наезд на пешехода и стойку рекламной конструкции», — сказано в сообщении.

Известно, что в микроавтобусе находились пассажиры.

Отмечается, что пострадавший пешеход госпитализирован с травмами. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской администрации, 42-летний мужчина доставлен в городскую клиническую больницу № 5 с ушибами головного мозга и грудной клетки, в коме. Информации о других пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится административное расследование.

4 декабря маршрутный автобус врезался в столб в Заводском районе Саратова. В результате ДТП пострадали 16 человек.