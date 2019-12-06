Прямой эфир

В Челябинске микроавтобус с пассажирами сбил пешехода

0
Фото: 74.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель микроавтобуса в Челябинске врезался в рекламную стойку и сбил пешехода. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает ГУМВД России по региону.

Аварийный выезд: в 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12%
Большинство инцидентов произошло по вине водителей

Инцидент произошел в 9:15 (7:15 мск) на пересечении проспекта Победы и улицы Российской.

«Водитель, 1964 года рождения, управляя пассажирским микроавтобусом «Рутта» (маршрут № 478), не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, повредив при этом ограждение перильного типа, после чего совершил наезд на пешехода и стойку рекламной конструкции», — сказано в сообщении.

Известно, что в микроавтобусе находились пассажиры.

Отмечается, что пострадавший пешеход госпитализирован с травмами. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе городской администрации, 42-летний мужчина доставлен в городскую клиническую больницу № 5 с ушибами головного мозга и грудной клетки, в коме. Информации о других пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится административное расследование.

4 декабря маршрутный автобус врезался в столб в Заводском районе Саратова. В результате ДТП пострадали 16 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В забайкальском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса под Белгородом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019