В забайкальском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Одна из пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкальском крае находится в крайне тяжелом состоянии. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, рассказали в региональном минздраве.

Кроме этой женщины, в краевой больнице находятся еще 16 пострадавших в аварии передает «РИА Новости».

«Из них семь человек находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии», — рассказал заместитель главврача Евгений Порушничак.

Еще двое пострадавших лежат в Шилкинской больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

1 декабря около 15:00 (9:00 мск) в Забайкалье пассажирский автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста в реку Куэнгу в 60 км от города Сретенска. Погибли 19 человек, еще 22 пассажира пострадали. Всего в автобусе находились 43 пассажира и водитель.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и о халатности, повлекшей по неосторожности смерть (ч. 3 ст. 293 УК РФ), оно передано в центральный аппарат СК.