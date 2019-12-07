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Автомобиль наехал на группу пешеходов на севере Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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Водитель за рулем автомобиля Mazda въехал в группу пешеходов на севере Москвы, в результате, по предварительным данным, три человека погибли и двое, находившиеся внутри машины, пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 7 декабря.

ДТП произошло в районе дома 31 в Локомотивном проезде. После наезда на людей автомобиль врезался в надземный переход.

В ГИБДД телеканалу подтвердили информацию о происшествии, однако не уточнили число погибших.

При этом представитель экстренных служб столицы сообщил «РИА Новости», что все погибли двое, еще трое пострадали.

5 декабря в Москве автомобиль сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе.

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