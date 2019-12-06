В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 11 человек

В результате аварии с микроавтобусом в Московской области травмы получили 11 человек. Об этом 6 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Авария произошла на трассе М-2 в Серпухове. В результате ДТП с микроавтобусом, принадлежащим частному перевозчику, погибших нет, но пострадали 11 человек, двое из которых доставлены в Серпуховскую больницу имени Семашко. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает телеканал «360», автобус двигался в направлении Тулы, но в какой-то момент съехал на обочину. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, выясняются причины и обстоятельства произошедшей аварии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

4 декабря «Известия» со ссылкой на данные официальной статистики ГИБДД сообщали, что за 10 месяцев текущего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за тот же период 2018-го. При этом большинство аварий — 4518 — произошло по вине водителей, работающих в компаниях с лицензией на пассажирские перевозки.