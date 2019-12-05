Три человека получили травмы в ДТП на пешеходном переходе в Москве

В Москве автомобиль сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Авария произошла в районе дома 24 по улице Правды около 13:00, передает ТАСС. Все пострадавшие госпитализированы.

Водитель машины не скрывался с места происшествия, отметили в Госавтоинспекции.

4 декабря в Тюменской области 79-летний пешеход погиб после наезда машины. Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В ГИБДД отметили, что это произошло рано утром и световозвращающих элементов на одежде мужчины не было.