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Три человека получили травмы в ДТП на пешеходном переходе в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве автомобиль сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Авария произошла в районе дома 24 по улице Правды около 13:00, передает ТАСС. Все пострадавшие госпитализированы.

Водитель машины не скрывался с места происшествия, отметили в Госавтоинспекции.

4 декабря в Тюменской области 79-летний пешеход погиб после наезда машины. Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В ГИБДД отметили, что это произошло рано утром и световозвращающих элементов на одежде мужчины не было.

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