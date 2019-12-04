Иномарка насмерть сбила пожилого мужчину под Тюменью

В Тюменской области автомобиль Mercedes-Benz наехал на 79-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как сообщает ГИБДД по региону, авария произошла в среду, 4 декабря, около половины восьмого утра на 14-м км дороги Тюмень–Боровский–Богандинский. По предварительным данным, в момент ДТП пешеход пытался перейти проезжую часть по нерегулируемому переходу, пишет Megatyumen.ru.

В результате наезда 79-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что световозвращающих элементов на его одежде не было.

Региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов и пешеходов быть осторожными и внимательными на переходах, расположенных на загородных дорогах. При движении вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь на себе световозвращающие элементы.

3 декабря в Тюменской области вылетел в кювет автобус, в котором находились 20 работников местной птицефабрики. Пострадали шесть человек, включая водителя.