Опубликовано видео момента ДТП с наехавшим на пешеходов автомобилем в Москве

Момент ДТП в Москве, в котором легковой автомобиль сбил нескольких пешеходов и протаранил вестибюль Московского центрального кольца, попал на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении РЕН ТВ.

На кадрах видно, как машина на большой скорости въехала в вестибюль МЦК, протаранив его, и сбила стоявших там людей. Как отмечает РЕН ТВ, от удара у автомобиля сорвало крышу.

По данным телеканала, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле, которым он управлял, находились еще двое пассажиров.

7 декабря Госавтоинспекция заявила, что в результате наезда автомобиля на группу пешеходов погибли три человека, еще один пострадал. Ранее в этот же день ГИБДД заявляла о двух погибших и трех пострадавших, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о трех погибших и двух раненых.

ДТП произошло 7 декабря в районе дома 31 в Локомотивном проезде. Автомобиль въехал в группу людей на «зебре», после чего врезался в вестибюль станции МЦК.