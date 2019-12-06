Виновника ДТП в Петербурге 104 раза штрафовали за превышение скорости

Виновник резонансного ДТП на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, которое произошло 5 декабря, в 2019 году 105 раз привлекался к административной ответственности, из них 104 — за превышение скорости. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в пятницу, 6 декабря.

В общей сложности против 42-летнего водителя Audi было вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Ранее в четверг он сел за руль пьяным, без водительских прав и без полиса ОСАГО, нарушил правила дорожного движения и повредил дорожные сооружения, отмечается в сообщении.

В ДТП, о котором идет речь, водитель Audi A7 повредил 13 машин. В результате аварии пострадали сам водитель и пассажирка этой же машины, обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным правоохранителей, автомобиль нарушителя сначала врезался в стоящий перед пешеходным переходом Mercedes, снес знак, столб со светофором и ограждения, вылетел на газон и задел еще 11 автомашин. Выяснилось, что машина виновника аварии принадлежит автосалону, а водителю был предоставлен в качестве подменного.