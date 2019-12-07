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ГИБДД уточнила число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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В результате наезда автомобиля на группу пешеходов погибли три человека, еще один пострадал. Об этом в субботу, 7 декабря, ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«По уточненным данным, в результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля», — рассказали в ГИБДД.

Ранее в этот же день ГИБДД заявляла о двух погибших и трех пострадавших, РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о трех погибших и двух раненых.

ДТП произошло в районе дома 31 в Локомотивном проезде. Автомобиль въехал в группу людей на «зебре», после чего врезался в надземный переход.

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