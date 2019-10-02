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В «Слуге народа» выступили против амнистии участников конфликта в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» считает неприемлемой полную амнистию участников конфликта в Донбассе и существование в самопровозглашенных республиках Народной милиции. Позицию партии озвучил депутат, глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко 2 октября.

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По его словам, данные вопросы являются «красными линиями», которые были очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским «неоднократно и публично», и которые партия намерена отстаивать при обсуждении закона об особом статусе Донбасса.

«Тот закон, который есть, меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, там есть положение о Народной милиции. Это то, чего я не хочу на нашей земле, то, чего не хочет «Слуга народа» и не хочет президент», — цитирует Яременко «РИА Новости».

Накануне Зеленский также говорил о «красных линиях», заявляя, что новый закон о статусе Донбасса не будет их пересекать. По словам полпреда кабмина Украины в Верховной раде Ирины Верещук, Киев обсудит новый закон после встречи глав стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина), которая, вероятно, состоится в период с октября по декабрь.

На Украине и ранее отказывались проводить полную амнистию участников конфликта на Донбассе. Так, глава украинского МИДа Вадим Пристайко отмечал, что принятый в 2015 году закон не предусматривает полную амнистию. Как полагает российский сенатор Алексей Пушков, предоставление амнистии не выгодно для президента Украины Владимира Зеленского.

1 октября контактная группа подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом. В ДНР и ЛНР «Известиям» рассказали, что относятся к подписанию с осторожным оптимизмом. В российском МИДе выразили надежду, что документ создаст необходимую для реализации Минских договоренностей атмосферу. Однако украинские политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устроили митинг у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Ранее был опубликован текст документа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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