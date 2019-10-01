Украинские радикалы устроили митинг против «формулы Штайнмайера»

Представители украинских националистических организаций во вторник, 1 октября, устроили митинг у здания офиса главы государства Владимира Зеленского из-за подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

В акции пока участвует немного митингующих. Они держат в руках флаги радикальной организации «Национальный корпус» и большой плакат с надписью «Нет капитуляции!».

Митинг проходит под присмотром силовиков, отмечает «РИА Новости».

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что согласованная «формула Штайнмайера» подразумевает выборы в ДНР и ЛНР по украинским законам. После этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, в случае если ОБСЕ не зафиксирует каких-либо нарушений.