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Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Киев согласен с «формулой Штайнмайера». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, в ближайшее время будет согласована новая дата встречи в «нормандском формате». На встрече в Минске были устранены последние препятствия для нее, приводит его слова «Интерфакс».

Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Помимо украинской делегации, свои подписи поставили представители республик Донбасса, а также России и ОБСЕ.

«Формула Штайнмайера» предполагает, что особый статус Донбасс получит на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно он начнет действовать после публикации отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Ранее в сентябре «формулу Штайнмайера» должны были подписать на встрече Контактной группы в соответствии с договоренностями «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина).

Однако в последний момент Киев сорвал подписание и, соответственно, принятие решения о разведении сил. Позднее украинские власти пояснили, что причиной отказа стало техническое недоразумение.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.

Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В 2018 году на смену ей пришла операция объединенных сил (ООС).

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