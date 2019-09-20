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МИД Украины объяснил недоразумением несогласование «формулы Штайнмайера»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Контактная группа не согласовала «формулу Штайнмайера» на заседании в среду в Минске из-за технического недоразумения. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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«А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже», — пояснил дипломат в беседе с «Украинской правдой». По его словам, в текст формулы могут быть внесены правки. Решение об этом должна принять контактная группа, уточнил министр.

«Вот когда они переформулируют более точно, тогда мы получим, посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам, чтобы они встречались», — сказал глава украинской дипломатии.

В среду полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договоренности «нормандской четверки», отказавшись подписывать «формулу Штайнмайера».

В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил о согласии с условиями «формулы Штайнмайера». При этом пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента республики Леонида Кучмы подчеркнула, что для реализации формулы необходим ряд условий, в том числе политических.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные бывшим главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса самопровозглашенных республик Донбасса.

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