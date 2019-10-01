Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», — рассказали собеседники агентства.

В этот же день украинский политик Роман Бессмертный, ранее представлявший Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликовал текст «формулы Штайнмайера». Согласно содержанию поста, особый порядок местного самоуправления вступит в силу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день проведения там выборов с 20:00. Голосование будет проведено в соответствии с законодательством Украины. Особый статус будет действовать на временной основе до момента публикации миссией ОБСЕ отчета о выборах и продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в ОБСЕ не зафиксируют каких-либо нарушений.

При этом Бессмертный назвал документ ловушкой и призвал украинскую сторону его не подписывать.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

На встрече контактной группы в сентябре стороны должны были подписать документ в соответствии с договоренностями «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина). Однако в последний момент Киев сорвал подписание, а следственно, и принятие решения о разведении сил. Позднее украинские власти пояснили, что причиной отказа стало техническое недоразумение.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).