Границы ключ: введут ли в Донбасс миротворцев Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов помочь Донбассу и Украине помириться. По его словам, Минск с помощью миротворцев может взять под контроль участок российско-украинской границы. Белорусский лидер не первый раз предлагает помощь противоборствующим сторонам. «Известия» разбирались, примут ли Донецк, Луганск и Киев его предложение сейчас.

Украина без ответа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести в Донбасс миротворцев на встрече с представителями украинских СМИ. «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется Киевом, мы закроем ее. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко не стремился решить вопрос миром. По словам Лукашенко, он часто упрекал коллегу в том, что тот ничего не делает для прекращения войны. «Но сейчас ситуация изменилась. Я думаю, у меня будет возможность на эту тему поговорить с ним (нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским). Но такие предложения вашим бывшим президентом отвергались», — отметил белорусский лидер.

Миротворцы_5 Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Предложение, впрочем, не вызвало всплеска энтузиазма. В Кремле заявили, что не могут оценивать идею. «Участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, с другой — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что самопровозглашенная республика «с благодарностью отклоняет» предложение белорусского руководства. По его словам, с задачами по защите границ самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы. При этом представители украинских властей вообще никак не отреагировали на инициативу Лукашенко.

От Ливана до Донбасса

Президент Белоруссии не первый раз предлагает свою помощь. Еще в 2014 году он сообщил, что готов послать войска на Украину, чтобы развести воюющие стороны. После этого он предложил взять под контроль участок российско-украинской границы, однако Петр Порошенко его не поддержал.

В 2018 году о готовности отправить миротворческий контингент заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Тогда ответила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль. «Насколько я знаю, Белоруссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии», — сказала она.

Миротворцы_4 Военнослужащие миротворческой роты ВС Белоруссии на учениях Фото: vsr.mil.by

Есть и другие препятствия для ввода белорусов в Донбасс. Входящая в состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады миротворческая рота Белоруссии насчитывает всего 100 человек. Участок российско-украинской границы в Донбассе составляет 400 километров , то есть на одного миротворца приходится 4 километра границы — этого явно недостаточно.

Резко увеличить численность миротворцев сложно. Каждый военнослужащий должен пройти подготовку по ряду дисциплин: психологическую, юридическую, языковую. К тому же белорусские миротворцы не могут похвастаться богатым опытом работы в «горячих точках». В настоящее время 5 белорусов в составе международного контингента помогают обеспечивать порядок на границе Ливана с Израилем. Всего за годы независимости реальный опыт получили до 40 белорусских миротворцев.

Миротворцы_2 Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Еще один важный момент касается механизмов урегулирования ситуации в Донбассе. Единственным документом, который регламентирует примирение, являются минские соглашения. А там ничего о миротворческом контингенте не сказано. Согласно договоренностям, контроль за границей перейдет к Киеву после конституционной реформы на Украине, амнистии ополченцев, проведении местных выборов.

Не так все просто и с международными санкциями на операцию. Лукашенко говорит, что необходимо согласие России и Украины. На самом деле этого недостаточно. Требуется одобрение Совета Безопасности ООН, а Генассамблея ООН должна утвердить бюджет операции. После этого департамент операций по поддержанию мира и департамент полевой поддержки могут заняться подбором миротворческих кадров.

Формула войны

В сентябре 2019 года исполнилось пять лет подписанию первого варианта минских соглашений. За это время привычными стали встречи представителей противоборствующих сторон в Минске, периодические перемирия на линии разграничения, размышления политиков о возможном вводе миротворцев. Все это, впрочем, мало влияет на ситуацию «на земле».

Определенные надежды сторонники мира возлагали на Владимира Зеленского. Его предшественник Петр Порошенко декларировал приверженность идеям украинского национализма, укреплению украинской армии. Зеленский во время предвыборной кампании своей главной задачей называл сохранение жизней людей. «Придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек», — рассуждал он.

Миротворцы_3 Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь Фото: РИА Новости

И действительно, некоторое улучшение ситуации произошло. В начале сентября Украина и Россия обменялись заключенными. В районе станицы Луганская разведены вооруженные силы ЛНР и Украины. Там же начался ремонт моста через реку Северский Донец.

Но перспективы политического урегулирования по-прежнему туманны. Украина сорвала подписание «формулы Штайнмайера» — алгоритма действий, по которому Донбассу предоставляется особый статус сразу после выборов на неподконтрольных Киеву территориях. 18 сентября представитель Киева в Минске Леонид Кучма отказался подписывать документ. В связи с этим на неопределенный срок оказалась сдвинута и встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате».

В Киеве при этом делают противоречивые заявления. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко то отказывается договариваться с «боевиками» Донбасса, то все-таки обещает подписать «формулу Штайнмайера». То вовсе допускает официальный отказ от выполнения минских соглашений.

Миротворцы_1 Демонтаж фортификационных сооружений у моста в районе станицы Луганской Фото: ТАСС/Александр Река

Понятно, что без политического урегулирования война будет продолжаться. Об этом свидетельствуют и сводки боевых действий. За последние десять дней сентября погибли трое украинских военнослужащих. Известно также о гибели 28 сентября снайпера ДНР Андрея Куцкого (позывной «Скрипач»). Об обострении ситуации заявили и в ОБСЕ.