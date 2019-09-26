В ЛНР заявили о бесполезности белорусских миротворцев в Донбассе

Присутствие белорусских миротворцев в Донбассе будет бесполезно. Такое мнение высказал в четверг, 26 сентября, советник главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил направить в Донбасс миротворческий контингент. При этом он отметил, что государство не будет «напрашиваться в миротворцы и посредники», а готово оказать содействие при условии «согласия двух сторон».

По его словам, Лукашенко предлагает ввести белорусский миротворческий контингент на границу Россия–Украина, а по факту это с одной стороны — Российская Федерация, а с другой — ЛНР и ДНР.

«С нашей точки зрения, там нет никаких военных событий и нет никакой необходимости любого присутствия каких-либо миротворческих сил. Нет военных действий, нет опасности людям, нет необходимости эту тему в принципе обсуждать», — сказал Мирошник в эфире НСН.

При этом он согласился, что согласовывать введение миротворцев в Донбасс необходимо с обеими сторонами.

«Только при условии согласования всего мандата можно будет говорить, но в предложении Лукашенко или в Минских соглашениях этот вопрос не стоит. На мой взгляд, это уже пройденный этап», — заключил Мирошник.

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин также заявил, что ДНР ценит вклад Минска в дело мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, напоминает RT.

18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе Минских соглашений. Годом ранее идею о введении миротворцев в Донбасс выдвинул президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот шаг обеспечит безопасность миссии ОБСЕ и пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Однако Киев предложил свою трактовку этого предложения, выступая за размещение сил ООН на украино-российской границе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).