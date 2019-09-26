В ДНР отказались от миротворческих сил Белоруссии

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ДНР ценит вклад Минска в дело мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Донецкая народная республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — сказал Пушилин, отметив, что ДНР с благодарностью отклоняет предложение Минска.

Ранее 26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы. По его словам, белорусские войска смогут при необходимости закрыть границу в 400 км между Россией и Украиной, которая сейчас не контролируется Киевом. Примечательно, что ранее в сентябре Лукашенко высказал убеждение, что без участия США невозможно будет урегулировать конфликт на востоке Украины.

18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе Минских соглашений. Годом ранее идею о введении миротворцев в Донбасс выдвинул президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот шаг обеспечит безопасность миссии ОБСЕ и пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Однако Киев предложил свою трактовку этого предложения, выступая за размещение сил ООН на украино-российской границе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).