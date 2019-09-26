В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение белорусского лидера Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы должны оценивать сами участники конфликта на юго-востоке Украины. Такое мнение он высказал в четверг, 26 сентября.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта являются Киев и самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», — отметил Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо учитывать и Минские соглашения.

Ранее 26 сентября Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы. По его словам, белорусские войска смогут при необходимости закрыть границу в 400 км между Россией и Украиной, которая сейчас не контролируется Киевом. Примечательно, что ранее в сентябре Лукашенко высказал убеждение, что без участия США невозможно будет урегулировать конфликт на востоке Украины.

18 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе Минских соглашений. Годом ранее идею о введении миротворцев в Донбасс выдвинул президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот шаг обеспечит безопасность миссии ОБСЕ и пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Однако Киев предложил свою трактовку этого предложения, выступая за размещение сил ООН на украино-российской границе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).