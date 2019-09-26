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Лукашенко отказался дружить с Западом против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Республика Беларусь не намерена дружить со странами Запада против России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с сотрудниками украинских СМИ.

По словам белорусского лидера, на встречах с представителями США он всегда заявляет, что если разговоры будут идти в плоскости белорусского выбора между Западом и Востоком, то разговора не получится.

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«Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США — с другой», — приводит слова президента агентство «БелТА». Он пояснил, что на такую позицию не обиделся ни один американцев, даже высокопоставленных.

«Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой», — подчеркнул Лукашенко.

Минску нравится такая позиция Вашингтона. США влияют на все процессы в мире, добавил он. «Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!» — подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, продолжил он. «Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей», — напомнил политик.

По его словам, украинские власти должны делать все ради мира и целостности страны. Также Лукашенко выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском будут разрешены проблемы двусторонних отношений.

В январе прошлого года глава белорусского МИДа Владимир Макей также заявлял, что Москва для Минска — стратегический партнер и республика не будет укреплять связи с Евросоюзом в ущерб России.

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