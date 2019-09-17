Лукашенко указал на важную роль США в урегулировании в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что без участия США невозможно будет урегулировать конфликт на востоке Украины. Как сообщает «РИА Новости», с таким мнением он выступил во вторник, 17 сентября, на встрече с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом.

«США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», — заявил Лукашенко.

28 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за расширение «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Он высказался в поддержку присоединения США к «нормандской четверке».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Как заявила 16 сентября посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН.