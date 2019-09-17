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Лукашенко заявил об отсутствии планов у России и НАТО размещать ракеты в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о появлении обнадеживающей информации, связанной с ракетами средней и меньшей дальности. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает агентство «БелТА».

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По словам Лукашенко, Минск волнует эта информация, так как Белоруссия остается участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом белорусский лидер заявил на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом.

«Договор на сегодняшний день практически разрушен, но появились заявления о том, что ни НАТО, ни Россия не собираются размещать в Европе эти ракеты», — подчеркнул он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он отмечал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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