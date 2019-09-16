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В РФ пригрозили ответом в случае развертывания США средств доставки ракет

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Фото: REUTERS/U.S. Dept of Defense/Scott Howe
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Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы зеркально или асимметрично ответить на развертывание США и НАТО новых средств доставки ракет средней и меньшей дальности. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает «РИА Новости».

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По словам Рябкова, необходимо, чтобы США и другие страны НАТО объявили о принятии одностороннего моратория на развертывание в зоне своей ответственности новых средств средней и меньшей дальности. Он подчеркнул, что такой мораторий был объявлен со стороны России президентом Владимиром Путиным.

«Мы ждем ответного шага с той стороны. А если не дождемся, то тогда в случае появления таких средств на земле в том или ином регионе мира мы будем вынуждены отвечать зеркально, а может быть, и асимметрично», — сказал Рябков.

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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