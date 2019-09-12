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Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

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«Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», — пояснили в ведомстве.

«Бездоказательные обвинения в адрес РФ о несоблюдении ДРСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности», — заявили в министерстве.

В Минобороны добавили, что рассчитывают услышать от Европы заявления о неприемлемости развертывания на ее территории соответствующих ракет США, к разработке которых американская сторона уже приступила.

10 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал набор мер для усиления обороны, однако это не касается размещения новых наземных ядерных ракет в Европе. Так он прокомментировал прекращение действия ДРСМД.

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года из-за якобы нарушения договора со стороны России. При этом он не скрывал, что хочет заключить новое соглашение уже при участии Китая, а также тот факт, что Вашингтон намерен разработать новые виды вооружения.

Россия неоднократно призывала американскую сторону сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, однако, не получив позитивной реакции из США, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Таким образом, 2 августа из-за инициативы США соглашение прекратило свое действие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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