Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы. Об этом 25 сентября сообщает «РИА Новости».

В начале своего выступления украинский лидер продемонстрировал пулю.

«Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего $10. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — добавил он.

По словам Зеленского, от подобной пули погиб в Донбассе во время боевых действий украинский оперный певец Василий Слипак, «защищая Украину от российской агрессии».

Кроме того, президент заявил о том, что завершение войны в регионе, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира являются его первостепенными задачами.

О том, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб Василий Слипак стало известно 29 июня 2016 года. Певец прожил во Франции 19 лет и пел в Парижской опере. Однако во время конфликта на Украине в 2014 году Слипак принял решение вернуться на родину и вступил в качестве добровольца в вооруженное формирование «Правого сектора».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).