Прямой эфир

Зеленский назвал своей главной задачей завершение войны в Донбассе

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о своей первоначальной задаче как главы государства. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС.

«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор», — сказал украинский лидер.

Как отмечает «Интерфакс», он также отметил, что в современном мире сильный лидер — это не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь.

Генералы ассамблеи: чего ждать от 74-й сессии ГА ООН
Слет мировых лидеров может запомниться не столько эффективными решениями, сколько яркими выступлениями

Кроме того, Зеленский высказался за необходимость переосмысления современного мирового порядка и обновления международных организаций. По его словам, Украина потеряла часть своих территорий и продолжает терять граждан, поэтому имеет полное право говорить об изменениях.

Президент отметил, что он не ставит под сомнение авторитет международных институтов, в частности ООН, однако считает, что они требуют обновления.

Ранее, 24 сентября, стало известно, что 10 членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

19 сентября в Верховной раде призвали пойти на уступки и провести переговоры с представителями Донбасса. В парламенте отметили, что военным путем решить конфликт не получится, поэтому нужно чем-то пожертвовать и найти компромисс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
Генсек ООН высказался об опасности «великого разлома»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019