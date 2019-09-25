Зеленский назвал своей главной задачей завершение войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил о своей первоначальной задаче как главы государства. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС.

«Завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира является моей задачей. Но не ценой жизни наших граждан, свободы или права Украины на собственный выбор», — сказал украинский лидер.

Как отмечает «Интерфакс», он также отметил, что в современном мире сильный лидер — это не тот, кто легко отправляет солдат на верную смерть, а кто бережет каждую жизнь.

Кроме того, Зеленский высказался за необходимость переосмысления современного мирового порядка и обновления международных организаций. По его словам, Украина потеряла часть своих территорий и продолжает терять граждан, поэтому имеет полное право говорить об изменениях.

Президент отметил, что он не ставит под сомнение авторитет международных институтов, в частности ООН, однако считает, что они требуют обновления.

Ранее, 24 сентября, стало известно, что 10 членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

19 сентября в Верховной раде призвали пойти на уступки и провести переговоры с представителями Донбасса. В парламенте отметили, что военным путем решить конфликт не получится, поэтому нужно чем-то пожертвовать и найти компромисс.