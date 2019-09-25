Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона. По его словам, именно этот патрон убил в Донбассе оперного певца Василия Слипака.

«Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать», — цитирует Зеленского «Интерфакс».

Украинский лидер отметил, что патрон калибром 12,7 мм стоит $10.

«И, к сожалению, сегодня на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — подчеркнул он.

Василий Слипак, 19 лет выступавший в Парижской опере, находился в зоне боевых действий в Донбассе с 2015 года, он присоединился к «Правому сектору» (запрещенная в России экстремистская организация). Погиб 29 июня 2016 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).