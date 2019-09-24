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Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы ФРГ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Германия выдала визы гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получивших российские паспорта. Это возмутило депутата Свободной демократической партии Ренату Альт, сообщает Bild во вторник, 24 сентября. По ее мнению, немецкие власти должны делать различия между обычными российскими паспортами и документами, выданными жителям Донбасса.

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«Канцлер и министр иностранных дел в воскресных речах воспевают поддержку украинского правительства. Но при этом, похоже, без проблем можно клеить визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины», — сказала изданию депутат.

По ее мнению, это делает бесполезными все усилия по деэскалации конфликта на востоке Украины.

15 августа сообщалось, что МВД России приняло более 60 тыс. заявлений на получение гражданства от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, жители республик начали 14 июня.

9 августа сообщалось о планах Евросоюза создать рекомендации по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.

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