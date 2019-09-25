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Лавров и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе на краткой встрече

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Фото: TASS/Шарифулин Валерий
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду, 25 сентября, с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся. С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями», — цитирует Лаврова ТАСС.

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «главное, что президент Украины это сказал».

Ранее в этот же день дипломатический источник сообщил, что на полях ГА ООН состоялся краткий контакт Лаврова и Зеленского, сообщает RT. Встреча состоялась вечером 24 сентября в ходе приема, организованного американским лидером Дональдом Трампом.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине, напоминает «Федеральное агентство новостей». Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

19 сентября в Верховной раде призвали пойти на уступки и провести переговоры с представителями Донбасса. В парламенте отметили, что военным путем решить конфликт не получится, поэтому нужно чем-то пожертвовать и найти компромисс.

Сергей Лавров выступит в Генассамблее ООН 27 сентября. Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 24 сентября и продлится до 30 сентября.

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