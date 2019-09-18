Прямой эфир

Киев вернется к идее миротворцев в случае провала Минских соглашений

0
Фото: TASS/Zuma/Anatolii Stepanov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе Минских соглашений. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам министра, предложением украинского МИДа является решение ситуации в Донбассе на основе заключенных Минских соглашений.

«Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — сообщил Пристайко на заседании комитетов рады по вопросам евроинтеграции и внешней политики.

«Мое призвание не развлекать, а утешать»
Известные мировые музыканты — о Донецке, концертах в осажденном городе и чувстве солидарности

Ранее в этот же день информированный собеседник ТАСС рассказал, что Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины. Источник пояснил, что после подписания документа предполагалось приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин выдвинул идею введения миротворцев в Донбасс. Киев предложил свою трактовку этого предложения, выступая за размещение сил ООН на украино-российской границе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране государственного переворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое украинское руководство объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кучма обвинил участников «нормандской четверки» в сговоре
Пушков ответил на условия Зеленского по выборам в Донбассе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019