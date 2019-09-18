Киев вернется к идее миротворцев в случае провала Минских соглашений

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что одним из шагов Киева по урегулированию в Донбассе будет размещение миротворческой миссии ООН в регионе, если конфликт не будет решен на основе Минских соглашений. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам министра, предложением украинского МИДа является решение ситуации в Донбассе на основе заключенных Минских соглашений.

«Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия», — сообщил Пристайко на заседании комитетов рады по вопросам евроинтеграции и внешней политики.

Ранее в этот же день информированный собеседник ТАСС рассказал, что Киев отказался подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины. Источник пояснил, что после подписания документа предполагалось приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом.

Так называемая формула Штайнмайера — решения, предложенные главой МИД ФРГ по поиску общеприемлемых путей реализации Минских соглашений и механизма вступления в силу особого статуса народных республик Донбасса.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин выдвинул идею введения миротворцев в Донбасс. Киев предложил свою трактовку этого предложения, выступая за размещение сил ООН на украино-российской границе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране государственного переворота. Жители региона отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новое украинское руководство объявило о начале в Донбассе так называемой антитеррористической операции, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.