«Мое призвание не развлекать, а утешать»

С 2014 года Донбасс находится в экономической, а также информационной и культурной блокаде. Известных деятелей искусства, открыто поддержавших этот регион, немного. Но они есть. В 2014-м в родной край приехал Иосиф Кобзон — с концертами и гуманитарной помощью, которую до самой своей смерти не прекращал. В следующем году в ДНР выступила одна из лучших пианисток в мире, гражданка США Валентина Лисица. Через год свои концерты подарил дончанам шотландский пианист Питер Сейврайт. В нынешнем сентябре в Донецке впервые побывал немецкий дирижер Фред Бутткевиц. И список можно продолжать. Специальный корреспондент «Известий» встретился с артистами, не побоявшимися посетить Донбасс и заявить о своей позиции, и узнал, почему они это сделали.

«Музыка может стать оружием»

Валентина Лисица, пианистка:

— В Донбасс я приехала в четвертый раз. Выступила с концертами в Донецке, Енакиево, Горловке и Дебальцево. Сама родом я из Киева, хотя родители — одесситы. Училась в спецшколе для одарённых детей, окончила консерваторию, участвовала в международных конкурсах, получала первые премии. В 1992 году вместе с мужем мы переехали в США, где воплотили в жизнь американскую мечту, купили дом с бассейном на Майями-Бич, были примерными гражданами. Жили не тужили.

Первый звоночек — что-то не так — прозвенел для меня в 2014-м, когда на майдане сожгли Малый зал консерватории — мой второй дом. Митингующие творили в этих стенах всё, что хотели!.. А потом случилась Одесса, после которой у меня всё перевернулось. Я ехала в тот день на концерт, следила за происходящим по интернету. И видела, что западные СМИ игнорируют эту трагедию или же перевирают факты!

В социальных сетях у меня множество подписчиков, и я рассказывала о том, что творится на Украине, выступила с резким осуждением политики киевских властей, старалась донести правду. И тогда возник скандал в Торонто — это был уже 2015 год. Мы приехали на концерт, а организаторы вдруг сообщили: «Нам угрожают, требуют отменить ваше выступление, извините, мы боимся». Концерт не состоялся. Об этом написали все известные американские газеты, и, что примечательно, они выставили меня виноватой стороной… В этот самый момент мне пришло приглашение от директора Донецкой филармонии Александра Парецкого. Я отменила выступления в Германии и поехала в Донецк.

Фото: Известия/Сергей Прудников Валентина Лисица

Концерт состоялся 22 июня в парке под открытым небом и длился два часа. На окраинах постреливали. Перед сценой было установлено 2 тыс. посадочных мест, но пришло 15 тыс. человек — и люди расселись на траве, по склонам. Этот день поменял мою жизнь.

Концерт вызвал резонанс на Западе, там ведь привыкли считать, что тут — серая, забитая масса, и вдруг картинка: тысячи людей сидят и слушают классическую музыку! Я играла Рахманинова, Чайковского, Прокофьева. И поняла — музыка может быть оружием. И еще поняла, что для меня нет отступления назад. Какой бы ущерб я не понесла, я буду продолжать сюда приезжать. Мое призвание — не развлекать, а утешать.

Несколько дней назад я выступила в Горловке. И, представьте, в этом городе, который находится на передовой, билеты в зал на 1,2 тыс. мест разобрали за два часа! Я выступила на железнодорожной платформе в Дебальцево — и платформа была также полна зрителями. Когда я играю в Америке или Европе, зритель приходит получить массаж, удовольствие, у него ленивые уши, ленивые души. А здесь люди приходят для того, чтобы увидеть просвет в своей жизни.

Ситуация на Украине как будто разбудила меня, я вернулась к себе настоящей, сняла маски. И я горжусь и счастлива, что не отмолчалась, не спряталась, а открыто заявила о своей позиции.

«Не быть чужим на своей родине»

Фред Бутткевиц, гастрольный дирижер из Германии, в сентябре сыграл с Донецким филармоническим оркестром Симфонию № 9 Шуберта и Концерт для скрипки и виолончели Брамса:

— Вся моя жизнь так или иначе связана с Россией. Родился я в Берлине, в Восточной Германии. С ранних лет воспитывался в духе мира и братства между нашими народами. В детские годы мне посчастливилось побывать в Москве на музыкальном конкурсе. Позже, в 1970-е, я приезжал в Россию на фестиваль молодежи.

В Берлине я окончил Университет музыки. А после два года учился в консерватории в Ленинграде, и, признаться, это были одни из самых счастливых лет в моей жизни. После воссоединения ГДР и ФРГ я собирался навсегда переехать в Москву, но наступили катастрофические для российской культуры годы, и поездка не состоялась. Однако сегодня я живу в России: четыре года назад вместе с моей русской женой, балериной, мы перебрались к ней на родину — в Улан-Удэ.

Меня многие спрашивают о том, почему я переехал. Объясняю: после того как ФРГ поглотило ГДР я, как и тысячи других, не чувствую себя в Берлине как дома. Восточные немцы в моей стране — люди второго сорта. Все ключевые посты в армии, судах, администрациях занимают западные немцы. Больше того — 97% нашей земли также принадлежит им! Или вот такой пример: как-то я дирижировал в одном немецком театре и мне сказали: «Мы бы очень хотели приглашать вас и дальше, но, извините, у вас в биографии есть одно темное пятно — вы учились в СССР, вы коммунистический кадр». Хотя я просто учился музыке и в партии не состоял. И это, к сожалению, типичный случай! Поэтому для меня лучше быть на чужбине родным, чем чужим на родине. Такая же ситуация, как видим, происходит и на Украине — русские там становятся людьми второго сорта.

Мне нравится, что в России не уничтожают советское наследие. Более того — каждый здесь может найти то, что ему по душе. У тебя монархические взгляды? Пожалуйста, исповедуй. Коммунистические? Тоже. По ТВ много программ, где происходят дискуссии на исторические темы. В Германии такое невозможно — там отрицается и стирается всё советское.

За ситуацией в Донбассе я внимательно слежу с 2014 года. В самом начале войны я общался с одним дирижером из Луганска — мы знакомы со времен консерватории, — и он рассказывал, что его престарелая мама целый день сидит в ванной комнате, потому что это единственно место, где ее не могут достать осколки или пули. Поэтому мой приезд в Донецк — это в том числе и акт солидарности. Мне хочется показать, что бывают разные немцы. И мне жаль, что так мало музыкантов приезжает в Донецк из Европы и так мало иностранцев живет в гостинице, где я остановился.

«Хотелось увидеть этот город»

Питер Сейврайт, пианист из Шотландии, неоднократно давал концерты в сопровождении ведущих оркестров мира:

— Я — шотландец. Родился в городке Скиптон в Северном Йоркшире. Музыку изучал в Оксфорде, затем в аспирантуре Королевского северного колледжа в Манчестере.

Отец мой был органист. Однажды ему передали в дар коллекцию джазовых виниловых пластинок — 300 штук. Мне было девять лет, и я слушал их без перерыва пять лет! Любимое произведение тогда и сейчас — «Голубая рапсодия» Гершвина, которую я исполняю на своих концертах, в том числе в Донецке. Чуть позже, в 14 лет, я полюбил классику, особенно Бетховена. И решил, что хочу стать пианистом. Но по духу я джазмен. То есть во время исполнения классических произведений стараюсь играть их легко, чтобы чувствовался полет, чтобы музыка исходила как будто не от композитора, а от тебя, как будто ты — ее автор!

Мое знакомство с Донбассом началось со статьи в газете The Daily Telegraph, где наш британский корреспондент рассказал о своей поездке в Донецк. Журналист написал не только о военной ситуации, но и о концертах, которые проходят в осажденном городе. О том, что, несмотря на бомбежки, симфонической оркестр имени Прокофьева репетирует в штатном режиме и дает по два-три концерта в неделю. А ведь это много даже для мирного времени! Более того — автора впечатлил высокий уровень музыкантов.

Я был поражен после прочтения и страшно взволнован. Мне как пианисту захотелось приехать, увидеть этот город, этих замечательных музыкантов, выступить. Я написал в филармонию, и мне ответили: «Да, мы рады, ждем вас!». И вот я приехал и встретился с этим самоотверженными людьми и прекрасными музыкантами. Выступил с оркестром и был чрезвычайно вдохновлен произошедшим! После этого я приехал еще несколько раз и планирую приехать снова.