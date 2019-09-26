Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы. Такую позицию он озвучил на пресс-конференции с украинскими СМИ в Минске в четверг, 26 сентября.

«Для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сказал глава государства, его слова приводит «РИА Новости».

Как подчеркнул Лукашенко, его войска смогут при необходимости закрыть границу в 400 км между Россией и Украиной, которая сейчас не контролируется Киевом.

Примечательно, что ранее в сентябре Лукашенко высказал убеждение, что без участия США невозможно будет урегулировать конфликт на востоке Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).