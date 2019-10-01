Кремль выразил надежду на согласование «формулы Штайнмайера» по Донбассу

В Кремле выразили надежду на то, что на очередном заседании контактной группы в Минске 1 октября будет окончательно согласована «формула Штайнмайера» по Донбассу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

«Мы надеемся, что будет окончательно согласована «Формула Штайнмайера», - сказал Ушаков, комментируя ожидания от предстоящего заседания.

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена бывшим министром иностранных дел ФРГ, ныне президентом страны, Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).