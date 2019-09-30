Украина согласилась подписать «формулу Штайнмайера»

Украина дала устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время, рассказали «Известиям» информированные источники в дипломатических кругах.

«Украина устно подтвердила свои обязательства в этом плане. Более того, там готовы неукоснительно следовать Минским соглашениям, в том числе и в вопросе особого статуса Донбасса», — сказал собеседник издания.

По мнению источника, все эти устные заверения «вселяют сдержанный оптимизм» на скорое урегулирование вопроса, что Москва только приветствует.

Другой собеседник издания отметил, что как только «формулу Штайнмайера» подпишут, саммит «нормандской четверки» будет организован достаточно быстро. При этом он подчеркнул, что если Киев продолжит придерживаться данного курса, то результат в урегулировании конфликта в Донбассе не заставит себя ждать.

В свою очередь, российский депутат Виктор Водолацкий напомнил, что нынешние украинские власти уже не раз высказывались в пользу мирных инициатив в Донбассе, однако до сих пор ничего так и не было реализовано.

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена бывшим министром иностранных дел ФРГ, ныне президентом страны, Франком-Вальтером Штайнмайером. Она предполагает введение особого порядка самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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