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В ДНР сообщили о том, что сбили украинский ударный беспилотник

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Фото: commons.wikimedia.org/Василий Коваль
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Ополчение самопровоглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбило в Донбассе ударный беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом заявил представитель народной милиции ДНР Олег Никитин.

По словам Никитина, речь идет об аппарате типа «Фантом», оборудованном приспособлением для сброса самодельных взрывных устройств, передает «РИА Новости».

Летательный аппарат пытался нанести удар по жилым кварталам, отметили в ДНР.

23 сентября в ДНР заявили, что украинские военные ранили мирного жителя республики. В управлении народной милиции заявили, что члены батальона «Айдар» напали на мужчину в районе КПП, отобрали у него личные вещи, а ранение он получил при попытке к бегству.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

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