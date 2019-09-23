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В ДНР заявили о ранении мирного жителя украинскими военными

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинские военные ранили мирного жителя Донбасса. Об этом заявили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщило «РИА Новости» в воскресенье, 22 сентября.

«Сегодня вечером каратели батальона «Айдар» задержали в районе КПВВ «Майорск» мирного жителя», — сообщили военные.

Отмечается, что мужчина был ранен при попытке к бегству после того, как у него отобрали деньги и личные вещи.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

19 сентября в Верховной раде призвали пойти на уступки и провести переговоры с представителями Донбасса. В парламенте отметили, что военным путем решить конфликт не получится, поэтому нужно чем-то пожертвовать и найти компромисс.

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