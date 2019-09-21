Глава представительства ДНР в Марселе вышел из французской тюрьмы

Во Франции выпустили из тюрьмы главу представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Юбера Файяра. Об этом сообщила организация в своем Facebook-аккаунте.

«(Файяр. — Ред.) жертва отвратительного политического ареста под прикрытием клеветнической диффамации», — заявили в представительстве.

Файяра задержали по подозрению в сутенерстве, но в ДНР считают, что это реакция на открытие представительства республики во Франции, поскольку официальный Париж негативно оценил этот шаг.

Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года.

Центр ДНР во Франции стал пятым подобным представительством в Западной Европе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии.

Первый появился в 2016 году в чешской Остраве (Северная Моравия). Главной целью его работы было заявлено «распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока не признанной стране». Однако позже организация была закрыта из-за того, что Чехия не признала ДНР.

Затем подобные представительства появились в других странах Европы. В Италии первый подобный центр был создан в Турине в конце 2016 года в связи с визитом венецианской делегации Венето в ноябре 2015 года в Донецк.