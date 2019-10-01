Полноценная бумага: Киев согласился подписать формулу Штайнмайера

Киев дал устное согласие на подписание плана Штайнмайера в ближайшее время. Об этом «Известиям» заявили близкие к процессу дипломатические собеседники. Кроме того, по их словам, выполнение данного обещания — ключ к организации саммита в «нормандском формате», который может состояться уже в октябре. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, если Украина действительно положит этот план на бумагу, то станет на один большой шаг ближе к мирному урегулированию.

Шаг до формата

Министерства иностранных дел самопровозглашённых ДНР и ЛНР 30 сентября утром почти одновременно выразили надежду, что на встрече контактной группы в Минске 1 октября Украина подпишет «формулу Штайнмайера–. Как пояснили «Известиям» собеседники в дипломатических кругах, Киев выразил устное согласие «положить формулу на бумагу в ближайшее время». Тем более, что именно этот шаг должен открыть путь к организации встречи глав России, Франции, Германии и Украины в Париже.

— Никаких переговоров в «нормандском формате» быть не может, пока Киев не подпишет «формулу Штайнмайера». Это было и осталось главным условием, — отметил в беседе с «Известиями» информированный источник. — При этом Украина устно подтвердила свои обязательства в этом плане. Более того, там готовы неукоснительно следовать Минским соглашениям, в том числе и в вопросе особого статуса Донбасса. Все эти устные заверения вселяют сдержанный оптимизм на скорое урегулирование затяжного вопроса. Москва это может только приветствовать.

По словам другого собеседника, после того как данное условие выполнят, саммит «нормандской четверки» будет организован достаточно быстро. Кроме того, если Киев продолжит придерживаться прагматического курса, то результат в урегулировании конфликта в Донбассе не заставит себя ждать, добавил он.

Справка «Известий» «Формула Штайнмайера» предполагает специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Экс-глава МИД Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ещё в 2015 году предложил схему введения данного положения в регионе. Сначала особый статус будет установлен в Донбассе в день проведения там выборов на временной основе. И как только ОБСЕ, проанализировав ситуацию, подтвердит легитимность результатов волеизъявления, регион получит статус на постоянной основе. Инициативу немецкого дипломата лидеры «четвёрки» поддержали в Париже 2 октября 2015 года, однако она так и не была применена из-за сопротивления прежних властей Украины.

Мешают радикалы

Нынешние украинские власти уже не раз высказывались в пользу мирных инициатив в Донбассе, однако до сих пор ничего так и не было реализовано, напомнил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, президент Владимир Зеленский после своего избрания вполне мог бы положить конец обстрелам неподконтрольных Киеву территорий, из-за которых гибнут мирные жители. Однако этого не произошло, а на линии соприкосновения по-прежнему находятся националистически настроенные добровольческие батальоны, хотя и их действующее руководство страны обещало вывести.

— Зеленский сегодня виляет между двумя системами, которые складываются на Украине. С одной стороны, он хочет продолжать политику Запада, с другой — понимает, что надо налаживать отношения с Россией. Поэтому и не принимается пока никаких судьбоносных решений, — подчеркнул депутат.

При этом, по словам парламентария, развитие событий во многом зависит от того, какие гарантии и обещания дал Владимиру Зеленскому в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп. Если со стороны Вашингтона не было возражений по поводу подписания плана Штайнмайера, то, скорее всего, он будет положен на бумагу.

Ранее на встрече контактной группы в Минске 18 сентября представитель Украины Леонид Кучма отказался подписывать «формулу Штайнмайера». Глава МИД страны Вадим Пристайко назвал данный эпизод «техническим сбоем».

Будущее урегулирования ситуации в Донбассе зависит от реальных результатов переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, также уверен заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, Вашингтон вряд ли будет заставлять Киев сильно упорствовать на этом пути, учитывая тяжёлую экономическую ситуацию на Украине и, как следствие, острую необходимость в европейской финансовой помощи.

— Если Киев поддержит «формулу Штайнмайера», то процесс мирного урегулирования начнётся уже в действительности. Однако проблема в том, что Зеленский не контролирует местных радикалов, которые зачастую проводят свою политику в Донбассе. То есть давать железные гарантии власти Украины не могут, пока не возьмут под контроль неуправляемую часть этого конфликта, — сказал эксперт «Известиям».

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель недавно уже заявляли, что нормандский саммит должен состояться в течение нескольких недель. Учитывая, что подписание «формулы Штайнмайера» — ключевое условие для переговоров, скорее всего, она действительно будет закреплена в самое ближайшее время.