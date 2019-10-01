Украинский политик опубликовал текст «формулы Штайнмайера»

Украинский политик Роман Бессмертный, ранее представлявший Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликовал текст «формулы Штайнмайера». Документ он разместил на своей странице в Facebook 1 октября.

Предположительно, именно этот документ согласовывался сторонами и будет подан на подпись представителям контактной группы в Минске.

Согласно тексту, особый порядок местного самоуправления вступит в силу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день проведения там выборов с 20:00. Голосование будет проведено в соответствии с законодательством Украины. Особый статус будет действовать на временной основе до момента публикации миссией ОБСЕ отчета о выборах и продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в ОБСЕ не зафиксируют каких-либо нарушений.

При этом сам политик назвал документ ловушкой и призвал украинскую сторону не подписывать его. По его мнению, несмотря на положения «формулы», выборы будут проведены «по сценарию Кремля».

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

На встрече контактной группы в сентябре стороны должны были подписать документ в соответствии с договоренностями «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина). Однако в последний момент Киев сорвал подписание, а следственно, и принятие решения о разведении сил. Позднее украинские власти пояснили, что причиной отказа стало техническое недоразумение.

Источники «Известий» в дипломатических кругах сообщают, что Киев дал устное согласие на подписание документа и готов следовать Минским соглашениям, в том числе в вопросе особого статуса Донбасса. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае очередного отказа переговорный процесс по урегулированию ситуации будет существенно заторможен.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).