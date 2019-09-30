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В Донбассе один человек получил ранение в результате обстрела ВСУ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В пункте пропуска в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков один человек получил ранение. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате обстрела пулевое ранение в голову получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории КПВВ в личном автомобиле», — отметили в СЦКК.

Накануне ополчение ДНР сбило в Донбассе ударный беспилотник вооруженных сил Украины. Уточняется, что речь идет об аппарате типа «Фантом», оборудованном приспособлением для сброса самодельных взрывных устройств.

22 сентября сообщалось, что украинская сторона пять раз за сутки нарушила «режим перемирия» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Атаке подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново.

17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно действует с 21 июля.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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