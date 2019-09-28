Украинские силовики обстреляли два населенных пункта в ЛНР

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. Как сообщил в субботу, 28 сентября, глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, под обстрел попали два населенных пункта.

Осадчий уточнил, что 14-я бригада вооруженных сил Украины обстреляла из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП-1 район населенного пункта Желобок. Позже украинские силовики открыли огонь из миномета калибром 120 мм по населенному пункту Логвиново.

«В преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске командиры соединений операции объединенных сил (ООС) преднамеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР», — сказал Осадчий «РИА Новости».

По его словам, украинская сторона пытается спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия, чтобы впоследствии обвинить в нарушении режима прекращения огня.

Осадчий призвал международные организации оказать влияние на ВС Украины, чтобы сохранить достигнутое перемирие.

22 сентября сообщалось, что украинская сторона пять раз за сутки нарушила «режим перемирия» в ЛНР. Атаке подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново.

17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно действует с 21 июля. Очередная встреча трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 1 октября.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).