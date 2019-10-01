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В ЛНР и ДНР началась первая перепись населения

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Фото: ДАН
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В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках во вторник, 1 октября началась первая перепись населения.

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Перепись будет проводиться с 1 по 14 октября путем поквартирного обхода домов. Для тех, кто не будет находиться дома, предусмотрены стационарные пункты.

Жителям предложат заполнить переписные листы — указать информацию о половой принадлежности, возрасте, гражданстве, национальности, образовании, семейном положении и жилищных условиях.

Как пишет Донецкое агентство новостей, переписчиков можно будет узнать по специальному удостоверению и сумке с эмблемой переписи. Жители ЛНР смогут уточнить личность переписчика по телефону «горячей линии», отмечает Луганскинформцентр.

Участие в переписи добровольное. В ЛНР в ней смогут поучаствовать в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на период переписи в республике, а также жители ЛНР, временно покинувшие территорию. В переписи будет отказано гражданам стран, обладающих иммунитетом и привилегиями в соответствии с международными договорами ЛНР.

Последний раз перепись в Донбассе проводилась в 2001 году. Украинские власти намерены организовать перепись в 2020 году.

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