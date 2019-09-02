Росстат не планирует обязывать россиян участвовать в переписи

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) не планирует заменять добровольное участие россиян в переписи населения на обязательное.

«Такая идея в настоящее время не рассматривается», — рассказали «Известиям» в Управлении сводных статистических работ и общественных связей ведомства.

Кроме того, служба не планирует бороться с людьми, которые представляются вымышленными национальностями. По итогам переписи 2010 года оказалось, что среди жителей России можно повстречать «эльфов», «джедаев» и «готов», а в Москве обнаружили «гнома» и «самурая».

«Одним из основных принципов переписи является самоопределение людей при ответах на вопросы переписных листов без предъявления документов, подтверждающих эти ответы», — уточнили в Росстате.

Согласно 26-й статье Конституции вопросы о национальной принадлежности и родном языке заполняются со слов опрашиваемых. Переписчикам категорически запрещено задавать уточняющие вопросы и трансформировать ответы.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

В ноябре 2018 года тогдашний глава Росстата Александр Суринов заявил, что служба готовит предложение о введении штрафов за отказ от участия во всероссийской переписи населения в размере 100 рублей.