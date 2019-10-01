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Песков рассказал о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Если Киев откажется подписать «формулу Штайнмайера», то переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе будет существенно заторможен. Об этом 1 октября сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в случае отказа стороны будут «искать в меру своих возможностей пути решения украинской проблемы».

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«Мы слышали из Киева разные заявления касательно предыдущего отказа. Поэтому сегодня все ожидают, что наступит ясность, подтверждает ли Киев обязательства или отходит от них», — добавил Песков.

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

На встрече контактной группы в сентябре стороны должны были подписать формулу в соответствии с договоренностями представителей «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина). Однако в последний момент Киев сорвал подписание, а следственно и принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое. Украинскую сторону в контактной группе представляет Леонид Кучма. В Киеве позднее пояснили, что причиной неподписания стало техническое недоразумение.

Источники «Известий» в дипломатических кругах сообщают, что Украина дала устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» и готова следовать Минским соглашениям, в том числе в вопросе особого статуса Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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