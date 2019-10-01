Песков рассказал о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера»

Если Киев откажется подписать «формулу Штайнмайера», то переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе будет существенно заторможен. Об этом 1 октября сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в случае отказа стороны будут «искать в меру своих возможностей пути решения украинской проблемы».

«Мы слышали из Киева разные заявления касательно предыдущего отказа. Поэтому сегодня все ожидают, что наступит ясность, подтверждает ли Киев обязательства или отходит от них», — добавил Песков.

Так называемая «формула Штайнмайера» была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

На встрече контактной группы в сентябре стороны должны были подписать формулу в соответствии с договоренностями представителей «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина). Однако в последний момент Киев сорвал подписание, а следственно и принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое. Украинскую сторону в контактной группе представляет Леонид Кучма. В Киеве позднее пояснили, что причиной неподписания стало техническое недоразумение.

Источники «Известий» в дипломатических кругах сообщают, что Украина дала устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» и готова следовать Минским соглашениям, в том числе в вопросе особого статуса Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).