На Украине неизвестные избили гея-ветерана АТО

Пятеро неизвестных напали на украинского военного Василия Давыденко, который недавно совершил каминг-аут. Об этом в Facebook рассказал, еще один ЛГБТ-активист, ветеран так называемой «Антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе Виктор Пилипенко.

По словам мужчины, гомофобы подстерегли Давыденко возле его дома и избили.

«Били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером», — написал Пилипенко, отметив, что Василия спасло то, что он удачно сгруппировался.

«Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута», — указал он.

По словам Пилипенко, теперь второй открытый гей в украинской армии ищет новую работу и жилье.

Ранее Давыденко рассказал украинским СМИ о том, как принял решение участвовать в военном конфликте в Донбассе ради любимого - Арсена.

Как пишет «Страна.ua», 41-летний Василий сначала служил в ВСУ, затем ушел в добровольческий батальон. Участвовал в боях в Луганской области.

В июне в сети появилось видео нападения на участников марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.