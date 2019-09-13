Футболист Михалик помогал ВСУ во время выступления за «Локомотив»

Украинский футболист Тарас Михалик оказывал финансовую помощь ВСУ, выступая за московский «Локомотив». Об этом сообщил YouTube-канал «Бомбардир».

35-летний игрок не афишировал свои действия, передает «Газета.ру». Информация появилась после того, как у игрока случился конфликт с фанатами украинской команды «Волынь».

Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год. Он выиграл чемпионат России и трижды Кубок России. В составе железнодорожников игрок провел 83 матча и забил два гола.

В 2019 году полузащитник перешел в «Волынь» из Луцка. До этого он выступал за киевские ЦСКА и «Динамо», а также «Говерлу» из Ужгорода и национальную сборную Украины.

Ранее украинские болельщики раскритиковали в Сети футболиста Ярослава Ракицкого за переход в петербургский «Зенит». Также игроку отказали в вызове в сборную.