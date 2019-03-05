Футболист Ракицкий не получил вызов в сборную Украины

Защитник петербургского ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Люксембурга и Португалии. Список вошедших в состав команды игроков опубликован на официальном сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Ярослав Ракицкий присоединился к «Зениту» в январе 2019 года. Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. По предварительной информации, годовая зарплата футболиста составит €2,5 млн.

По мнению экспертов, Ракицкий стал жертвой политических обстоятельств. Данной точки зрения придерживается бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Если он не был вызван по спортивному принципу, то это нормальная ситуация. <…> Всё выглядит так, как будто всё же присутствуют политические мотивы. Непонятно, как в сборной оценивают этого игрока. Хотя это тоже понятно, удивляться тут нечему», — рассказал специалист в беседе с RT. Он отметил, что хоть футбол, как и остальной спорт, должен быть вне политики, существуют «чересчур сильные политические обстоятельства», жертвой которых и стал футболист.

Билялетдинов добавил, что главный тренер сборной Украины по Футболу Андрей Шевченко не признается в давлении со стороны, опасаясь проблем, но при иной политической ситуации Ракицкий получил бы вызов в команду.

«Это очень ожидаемое решение тренерского штаба, который не желает обострять некоторые проблемы. <…> Ракицкий — мастеровитый игрок. Прежде всего он высококлассный защитник, особенно с точки зрения начала атаки. Проблема его заменить существует», — заявил украинский журналист Артем Франков в беседе со «Спорт-Экспрессом», комментируя решение тренерского штаба сборной Украины не включать Ракицкого в состав команды.

Однако такого мнения придерживаются не все. Бывший футболист украинской сборной Евгений Левченко заявил, что другого решения «и быть не могло», пишет «Газета.ру».

Ракицкий перешел в петербургскую команду из донецкого «Шахтера», за который играл с 2009 года. Как пишет НСН, в составе команды он провел 326 матчей, в которых забил 14 мячей. Футболист является шестикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка Украины, трехкратным обладателем Суперкубка Украины.

В составе украинской сборной футболист дебютировал в октябре 2009 года. Всего 29-летний игрок провел за сборную Украины по футболу 54 матча, в которых отметился четырьмя голами, принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов. Последний матч за национальную команду он провел в Лиге наций 16 октября 2018 года. Сборная Украины на своем поле тогда одержала победу над Чехией со счетом 1:0.

Как напоминает сайт kp.ru, сборной Украины предстоит играть в отборочном турнире с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. 22 марта Украина встретится игра с Португалией, а 25 марта — с Люксембургом.