Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе

Правоохранители не допустили серьезных правонарушений во время шествия в поддержку ЛГБТ-сообществ в Одессе. Об этом сообщила в субботу, 31 августа, пресс-служба регионального управления нацполиции.

«Единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями сразу же прекращались», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении трех лиц составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

В июле сообщалось, что «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке закончился уличными беспорядками. По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.