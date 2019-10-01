В Госдуме прокомментировали подписание «формулы Штайнмайера»

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» было невыгодно США и, по всей видимости, не согласовано с Вашингтоном, заявил «Известиям» депутат Госдумы Антон Морозов.

По его словам, в долгосрочных планах Соединенные Штаты намерены использовать тлеющий конфликт на Украине в качестве инструмента давления на Россию.

Ранее 1 октября сообщалось, что документ помимо украинской делегации подписали представители республик Донбасса, а также России и ОБСЕ.

«Европе же, включая Германию, необходимо побыстрее завершить этот «украинский проект», так как им хватает других забот и хлопот, например, в Восточной Европе», — сказал Морозов.

«Формула Штайнмайера» предполагает, что особый статус Донбасс получит на временной основе в день проведения там внеочередных выборов.

На постоянной основе особый статус начнет действовать после публикации отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Ранее в сентябре «формулу Штайнмайера» должны были подписать на встрече контактной группы в соответствии с договоренностями «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина).

Однако в последний момент Киев сорвал подписание, а следовательно, и принятие решения о разведении сил. Позднее украинские власти пояснили, что причиной отказа стало техническое недоразумение.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине.

Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).