Названа дата начала разведения сил в Донбассе

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на заседании в Минске во вторник, 1 октября, согласовала график разведения сил в Донбассе, заявил полпред России Борис Грызлов.

«Согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом. Начало выполнения мероприятий графика разведения намечено на 7 октября», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул политик, данные меры должны способствовать снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечить «устойчивое выполнение» режима прекращения огня.

Ранее 1 октября Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Подпись под документом поставил Леонид Кучма, представляющий официальный Киев. Эту информацию подтвердили в ДНР и ЛНР.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как уточнил Зеленский, согласованная «формула Штайнмайера» подразумевает выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) по украинским законам. После этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, в случае если ОБСЕ не зафиксирует каких-либо нарушений.