Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет подготовлен новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера». Об этом он заявил на брифинге в Киеве во вторник, 1 октября.

«В этом законе не будет пересечена ни одна «красная линия». Именно поэтому не будет никакой капитуляции», — утверждает Зеленский, его слова приводит «Интерфакс».

Глава государства ожидает, что соответствующая инициатива будет принята Верховной радой до конца года после обсуждения с общественностью, отмечает ТАСС.

При этом украинский лидер напомнил, что один «закон об особом статусе» уже есть и действует до 31 декабря текущего года. Он гласит, что особый статус для неподконтрольного Киеву региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» (ополченцев. — Ред.) с этих территорий.

По словам Зеленского, обновленный закон об «особом статусе» будет действовать постоянно в случае проведения выборов в соответствии с конституцией и законами Украины.

Ранее 1 октября контактная группа контактная группа по Украине подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, представляющий официальный Киев. Эту информацию подтвердили в ДНР и ЛНР.

Как уточнил Зеленский, согласованная «формула Штайнмайера» подразумевает выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) по украинским законам. После этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, в случае, если ОБСЕ не зафиксируют каких-либо нарушений.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.